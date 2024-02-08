Жительница Уфы стала участницей реалити-шоу «Большие девочки»

В реалити принимают участие 13 девушек со всей России, которые имеют лишний вес и испытывают трудности из-за этого. Так, Эвелина при росте 165 см весит 136 кг. Девушка пережила тяжёлые события – за последние шесть лет Эвелина потеряла шесть близких людей, среди которых и мама девушки. За мамой Эвелина заботилась с самого детства, поэтому ей пришлось очень рано повзрослеть. Тяжёлые переживания серьёзно сказались на психическом здоровье уфимки. Эвелина пристрастилась к алкоголю, перестала выходить из дома и следить за питанием.