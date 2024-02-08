Жительница Уфы стала участницей реалити-шоу «Большие девочки»

21-летняя жительница Уфы Эвелина Назарова стала участницей реалити-шоу «Большие девочки». На телешоу девушка пришла, чтобы изменить свою жизнь.
В реалити принимают участие 13 девушек со всей России, которые имеют лишний вес и испытывают трудности из-за этого. Так, Эвелина при росте 165 см весит 136 кг. Девушка пережила тяжёлые события – за последние шесть лет Эвелина потеряла шесть близких людей, среди которых и мама девушки. За мамой Эвелина заботилась с самого детства, поэтому ей пришлось очень рано повзрослеть. Тяжёлые переживания серьёзно сказались на психическом здоровье уфимки. Эвелина пристрастилась к алкоголю, перестала выходить из дома и следить за питанием.
Эвелина решила взять в руки свою жизнь и стала участницей нового шоу. В течение трёх месяцев девушки будут жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Их наставниками и помощниками на пути к новой жизни станут тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.
Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.