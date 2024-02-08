В Минске начала работу официальная делегация Башкортостана

Мы продолжаем большую работу по развитию сотрудничества с Беларусью. Для нас это главный партнёр. И мы перешли в плоскость глубокой интеграции наших предприятий и взаимных инвестиций. Чтобы поддерживать высокие темпы развития взаимоотношений, нам необходимо регулярно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот визит мы снова привезли бизнес-миссию. В её составе 54 компании, которые планируют найти новых партнёров. Постараемся определить какие-то точки соприкосновения. Завтра пройдут встречи в формате B2B, на которых состоятся презентации наших компаний.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан