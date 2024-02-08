Сегодня в Минске начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Цель визита – наращивание сотрудничества двух республик. Беларусь является ключевым партнёром Башкортостана.
Работа башкирской делегации рассчитана на три дня, она включает посещение стратегических предприятий и заключение соглашений. 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнерами из Беларуси. Первой точкой посещения в Минске стал индустриальный парк «Великий камень» в Минске. Это уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями. На данный момент парк включает в себя 127 резидентов из 14 стран. По количеству индустриальных технопарков Башкортостан лидирует в стране.
Посетили производство беспилотных и летательных аппаратов. Сотрудничество с предприятием ведётся с 2021 года, в республике применяются агродроны. Планируется развивать сотрудничество и дальше, учитывая, что в Башкортостане создаётся кластер беспилотной авиации.