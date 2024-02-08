В Минске начала работу официальная делегация Башкортостана

Сегодня в Минске начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Цель визита – наращивание сотрудничества двух республик. Беларусь является ключевым партнёром Башкортостана.

Работа башкирской делегации рассчитана на три дня, она включает посещение стратегических предприятий и заключение соглашений. 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнерами из Беларуси. Первой точкой посещения в Минске стал индустриальный парк «Великий камень» в Минске. Это уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями. На данный момент парк включает в себя 127 резидентов из 14 стран. По количеству индустриальных технопарков Башкортостан лидирует в стране.

Мы продолжаем большую работу по развитию сотрудничества с Беларусью. Для нас это главный партнёр. И мы перешли в плоскость глубокой интеграции наших предприятий и взаимных инвестиций. Чтобы поддерживать высокие темпы развития взаимоотношений, нам необходимо регулярно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот визит мы снова привезли бизнес-миссию. В её составе 54 компании, которые планируют найти новых партнёров. Постараемся определить какие-то точки соприкосновения. Завтра пройдут встречи в формате B2B, на которых состоятся презентации наших компаний.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посетили производство беспилотных и летательных аппаратов. Сотрудничество с предприятием ведётся с 2021 года, в республике применяются агродроны. Планируется развивать сотрудничество и дальше, учитывая, что в Башкортостане создаётся кластер беспилотной авиации.

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