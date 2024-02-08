В Башкирии формируют реестр добросовестных поставщиков стройматериалов

Башкирские предприятия по производству строительных материалов планируют включить в федеральный реестр добросовестных поставщиков. Его формируют в рамках импортозамещения по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. В Уфу с целью осмотра производств приехал представитель «Национального объединения строителей» Павел Малахов.

Одним из предприятий, подавших заявку, стала Уфимская гипсовая компания. Реестр станет частью уже работающего сервиса «Каталог импортозамещения». Попасть туда смогут только те компании, которые будут соответствовать критериям качества и пройдут лабораторные испытания под видеозапись.