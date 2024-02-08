В Башкирии семья с ребенком-инвалидом потеряла в пожаре имущество и документы

Семья Кудрявцевых из Мечетлинского района потеряла в пожаре дом, машину и все документы. Кроме того, огонь уничтожил инвалидное кресло и специальную кровать сына, страдающего ДЦП. Это лишило его возможности сидеть и бывать на свежем воздухе.

Совсем недавно семья Кудрявцевых радостно отмечала в этом доме Новый год. Теперь же здесь пепелище. 22 января огонь уничтожил само здание, баню, машину и специальное оборудование 19-летнего Артема. При рождении мальчику поставили тяжелый диагноз – детский церебральный паралич.

Пожар начался глубокой ночью. Загорелась проводка. Семья проснулась слишком поздно – огонь уже успел распространиться по всему зданию. Среди обуглившейся мебели еще можно различить специальную кровать и коляски Артёма. Самого мальчика удалось спасти чудом. Он получил ожоги второй степени. Благо лечение, как и крышу над головой, удалось получить. Семья временно перебралась к родственникам. Но для Артёма и его мамы жизнь здесь напоминает день сурка. Сейчас мальчик ограничен только лежачим положением и единственным занятием – смотреть в интернете, как другие работают на улице.