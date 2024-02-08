ВК «Урал» уступил на домашней площадке соперникам из Сургута

Волейбольный клуб «Урал» потерпел поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги. На домашней площадке наша команда принимала «Газпром-Югру» из Сургута. Первый сет уфимцы забрали со счётом 25:19, после чего уступили во второй партии 20:25.
Третий сет вновь остался за «Уралом» 25:18, но дело дошло до тай-брэйка. В пятой партии сургутяне перевернули игру и добыли важную победу. Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Урала» Роман Поталюк, набравший 20 очков.
«Урал» остался на одиннадцатом месте в турнирной таблице, «Газпром-Югра» стала двенадцатой.