ВК «Урал» уступил на домашней площадке соперникам из Сургута

Волейбольный клуб «Урал» потерпел поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги. На домашней площадке наша команда принимала «Газпром-Югру» из Сургута. Первый сет уфимцы забрали со счётом 25:19, после чего уступили во второй партии 20:25.