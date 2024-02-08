В зоне СВО хирург из Уфы спасает жизни наших бойцов и мирных граждан

Об участнике спецоперации с позывным «Уфа» рассказал в своих социальных сетях руководитель Администрации Главы Башкирии Максим Забелин.
Старший лейтенант, хирург уфимской городской больницы №13 Рустем Мингажев спас жизни более 500 российских воинов в зоне СВО.
Мужчина несколько раз попадал под обстрел противника, но свои боевые позиции он никогда не покидал, оказывая медпомощь раненым военнослужащим.
Во время пандемии Рустем Мингажев на базе одной из больниц организовал работу ковидгоспиталя, чем спас много человеческих жизней. Он награжден медалью Луки Крымского. Но награду получал уже будучи на передовой, когда отправился на службу по частичной мобилизации осенью 2022 года.
Еще одна награда – медаль «За спасение погибавших»: указ подписан в прошлом году. В апреле 2022-го Максим Забелин вручил Рустему Почётную грамоту Главы Республики Башкортостан за высокое профессиональное мастерство и заслуги в области здравоохранения.
По словам руководителя Администрации Главы республики, в мирной жизни мобилизованный доктор мечтает продолжить начатое — развивать лапароскопическую хирургию в родной больнице.
Коллеги и пациенты Рустема Мингажева желают ему скорейшего возвращения домой!
Фото: телеграм-канал Максима Забелина