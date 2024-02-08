В зоне СВО хирург из Уфы спасает жизни наших бойцов и мирных граждан

Об участнике спецоперации с позывным «Уфа» рассказал в своих социальных сетях руководитель Администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Старший лейтенант, хирург уфимской городской больницы №13 Рустем Мингажев спас жизни более 500 российских воинов в зоне СВО.

Мужчина несколько раз попадал под обстрел противника, но свои боевые позиции он никогда не покидал, оказывая медпомощь раненым военнослужащим.

Старший лейтенант также провёл эвакуацию военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно было оказать медпомощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом. Старший лейтенант «Уфа» за наступившее время глобальных перемен уже два раза упомянут в наградном Указе Президента Российской Федерации по двум событиям, изменившим наш мир. Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Башкирии

Во время пандемии Рустем Мингажев на базе одной из больниц организовал работу ковидгоспиталя, чем спас много человеческих жизней. Он награжден медалью Луки Крымского. Но награду получал уже будучи на передовой, когда отправился на службу по частичной мобилизации осенью 2022 года.

Еще одна награда – медаль «За спасение погибавших»: указ подписан в прошлом году. В апреле 2022-го Максим Забелин вручил Рустему Почётную грамоту Главы Республики Башкортостан за высокое профессиональное мастерство и заслуги в области здравоохранения.

По словам руководителя Администрации Главы республики, в мирной жизни мобилизованный доктор мечтает продолжить начатое — развивать лапароскопическую хирургию в родной больнице.

Коллеги и пациенты Рустема Мингажева желают ему скорейшего возвращения домой!