В Уфе в перинатальном центре выходили малышку весом 490 г

Она встретила свой первый новый год, уже отметила один месяц со дня рождения. Лечение и вся необходимая терапия продолжались, и это дало свои плоды. Девочка справилась и начала дышать самостоятельно, потихонечку набирала вес. Наконец-то, на 42 сутки малышку перевели на второй этап выхаживания. Ее ожидала встреча с мамой.

Марина Карманова, врач-неонатолог