В Уфе в перинатальном центре выходили малышку весом 490 г

В Уфе врачи Республиканского клинического перинатального центра выходили «дюймовочку» весом всего 490 г.
В медицинское учреждение на 26,1 неделе беременности поступила пациентка с диагнозом «преэклампсия тяжелой степени». Плод страдал внутриутробно – малышка испытывала гипоксию. Медики приняли решение провести экстренное кесарево сечение.
Девочка родилась весом 490 грамм, ростом 28 см, 2/4/6 баллов по шкале Апгар. Органы и системы ребенка были незрелыми и нуждались в помощи: в кувезе, тепле, тишине и приглушонном свете. Сотрудники отделения старались создать оптимальные условия, чтобы минимизировать стресс для малышки с экстремально низкой массой тела: мягкие параметры ИВЛ, инфузионная терапия, контроль всех витальных функций организма.
Пока мама восстанавливалась после операции, у девочки подтвердилось наличие инфекции. Специалисты реанимации продолжали борьбу за жизнь малышки. На десятые сутки произошло ухудшение состояния, параметры ИВЛ ужесточились, выросла потребность в кислороде.
Была проведена консультация с федеральным московским центром. Специалисты произвели коррекцию терапии: респираторной, антибактериальной, инфузионной. Спустя две недели девочку впервые искупали. Маму к этому времени уже выписали, но она оставила частичку себя для дочери — врачи каждый день включали аудиозапись с ее голосом.
В отделении патологии новорожденных №1 малышка продолжила набирать вес, встретила свой, уже второй маленький день рождения — два месяца. Мама активно занимается девочкой и принимает самое непосредственное участие в лечении своей крохи.