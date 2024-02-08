В Башкирии снег рухнул на пожилую женщину

Чудом не пострадала, но инцидент без внимания не оставили. В Нефтекамске организовали проверку по факту схода снежных масс на пожилую женщину с крыши многоквартирного дома.

Случай произошёл в момент, когда местная жительница 1928 года рождения сидела у подъезда на скамейке. В этот момент сверху обрушился снег. Нефтекамским межрайонным следственным отделом Следственного комитета организована доследственная проверка. Предстоит дать правовую оценку действиям работников, управляющей компании, ответственных за организацию своевременной уборки наледи и снежных масс с крыши дома.