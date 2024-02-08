В Уфе открылась новая площадка для детей с ОВЗ

Она расположилась в многопрофильном профессиональном колледже. «Лига мечты» уже несколько лет помогает и взрослым, и детям с ОВЗ освоить адаптивный спорт во многих регионах страны.

Организаторам удалось превратить сложную реабилитацию в игру. Заменили больничные палаты на горнолыжные и скалодромы, водное пространство и роллердромы, а медоборудование – на спортинвентарь.

Также они проводят регулярные занятия в творческих студиях. Программа комплексной реабилитации личности демонстрирует эффективность как в плане изменения физической формы участников, так социально-психологической. С этого года решили, что проект будут реализовывать на базе центров допобразований. Первый открыли на базе Республиканского центра туризма и краеведения в сетевом взаимодействии с Уфимским многопрофильным профессиональным колледжем. Уже набрали 16 человек. Ребята пока будут заниматься роллер-спортом. В планах запустить ещё одно направление – скалолазание.