Радий Хабиров подписал закон об особо охраняемых территориях

В Башкирии приняли новый закон, его подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.
Руководитель республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что закон позволит местным органам самоуправления использовать правовые инструменты для развития внутреннего туризма. При этом будут сохранены экология и биологическое разнообразие.
Толкачев подробно объяснил, какие территории будут считаться особо охраняемым, а также будет создавать ООПТ местного значения.
К природным резерватам отнесены природные комплексы участков суши или воды, представляющие ценность «в природоохранном, эстетическом и рекреационном отношении и созданные с целью сохранения, воспроизводства или восстановления одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным, регламентированным и рациональным использованием других». Цель создания охраняемых природных комплексов заключается в охране «ландшафтного, геологического и биологического разнообразия, сохранении геокомплексов, наземных и водных экосистем».
Напомним, ранее в Башкирии сохранили от разработки хребет Ирандык.