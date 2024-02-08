Радий Хабиров подписал закон об особо охраняемых территориях

В Башкирии приняли новый закон, его подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Фото №1 - Радий Хабиров подписал закон об особо охраняемых территориях

Руководитель республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что закон позволит местным органам самоуправления использовать правовые инструменты для развития внутреннего туризма. При этом будут сохранены экология и биологическое разнообразие. 

Толкачев подробно объяснил, какие территории будут считаться особо охраняемым, а также будет создавать ООПТ местного значения. 

Для рационального использования природных факторов введено понятие особо охраняемых природных территорий местного значения. К ним отнесены туристско-рекреационные местности, природные резерваты и охраняемые природные комплексы. ООПТ местного значения будут создаваться органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся

Константин Толкачев, Председатель Госсобрания-Курултая РБ

К природным резерватам отнесены природные комплексы участков суши или воды, представляющие ценность «в природоохранном, эстетическом и рекреационном отношении и созданные с целью сохранения, воспроизводства или восстановления одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным, регламентированным и рациональным использованием других». Цель создания охраняемых природных комплексов заключается в охране «ландшафтного, геологического и биологического разнообразия, сохранении геокомплексов, наземных и водных экосистем».

Напомним, ранее в Башкирии сохранили от разработки хребет Ирандык.

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