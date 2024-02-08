Радий Хабиров подписал закон об особо охраняемых территориях

К природным резерватам отнесены природные комплексы участков суши или воды, представляющие ценность «в природоохранном, эстетическом и рекреационном отношении и созданные с целью сохранения, воспроизводства или восстановления одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным, регламентированным и рациональным использованием других». Цель создания охраняемых природных комплексов заключается в охране «ландшафтного, геологического и биологического разнообразия, сохранении геокомплексов, наземных и водных экосистем».