В Башкирии может появиться совместное предприятие с Минским автозаводом

В Башкортостане может появиться совместное предприятие с Минским автозаводом. Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня. В столице Белоруссии начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Цель визита – дальнейшее сотрудничество двух республик. Посещение рассчитано на три дня, оно включает знакомство с крупными минскими предприятиями и подписание документов о совместной работе. Кроме того, 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами.
С предприятием по производству пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов Башкортостан сотрудничает с 2021 года. На наших полях уже летают агродроны, выпускаемые в Минске. Это устройства, позволяющие фермеру точно отслеживать состояние посевов и принимать решение об обработке определенных участков. В планах расширение совместной работы – Башкортостан может поделиться своими компетенциями.
Предприятие по производству летательных аппаратов является резидентом индустриального парка «Белый камень» в Минске. С его особенностями познакомили башкирскую делегацию. Уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями включает в себя 127 резидентов из 14 стран. Наша республика – лидер в стране по количеству индустриальных технопарков. На встрече стороны обменялись опытом.
Радий Хабиров отметил, что Беларусь главный партнёр, и цель нынешнего визита продолжение работы по действующим совместным проектам и, конечно, поиск новых точек соприкосновения.
В производстве троллейбусов 30% комплектующих выпускается Мазом, до 25% включая жгутовое и электрооборудование – уфимским предприятием. На встрече Башкирской делегации и Белорусского автозавода подписано соглашение о создании совместного предприятия по увеличению мощностей.
Завтра работа нашей делегации в Белоруссии продолжится. Более 50 компаний, которые приехали из Башкортостана смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами из братской республики, укрепив дружбу новыми проектами.