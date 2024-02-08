В Башкирии может появиться совместное предприятие с Минским автозаводом

В Башкортостане может появиться совместное предприятие с Минским автозаводом. Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня. В столице Белоруссии начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Цель визита – дальнейшее сотрудничество двух республик. Посещение рассчитано на три дня, оно включает знакомство с крупными минскими предприятиями и подписание документов о совместной работе. Кроме того, 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами.

С предприятием по производству пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов Башкортостан сотрудничает с 2021 года. На наших полях уже летают агродроны, выпускаемые в Минске. Это устройства, позволяющие фермеру точно отслеживать состояние посевов и принимать решение об обработке определенных участков. В планах расширение совместной работы – Башкортостан может поделиться своими компетенциями.

Предприятие по производству летательных аппаратов является резидентом индустриального парка «Белый камень» в Минске. С его особенностями познакомили башкирскую делегацию. Уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями включает в себя 127 резидентов из 14 стран. Наша республика – лидер в стране по количеству индустриальных технопарков. На встрече стороны обменялись опытом.

Мы для себя уже отметили некоторые вещи. По количеству индустриальных технопарков мы – лидеры в стране. Это очень хорошая форма для ведения бизнеса, особенно в сфере машиностроения. В индустриальном парке «Великий камень» выстроили тесное белорусско-китайское сотрудничество, направили в развитие довольно большие вложения. Здесь очень благоприятный инвестиционный климат и проработанное налоговое законодательство. Будем учиться таким подходам к организации работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что Беларусь главный партнёр, и цель нынешнего визита продолжение работы по действующим совместным проектам и, конечно, поиск новых точек соприкосновения.

Мы, наверное, будем уже готовы подписать три больших соглашения. В области машиностроения это строительство завода МАЗ – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по производству троллейбусов. Это создание завода по производству аккумуляторов. Нам очень интересна эта компетенция. И, конечно, тот проект, который мы уже двигаем, это «АМКОДОР-Алга». Это большой завод по выпуску тяжёлой погрузочной и строительной техники. Вот это основные вещи в части промышленности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В производстве троллейбусов 30% комплектующих выпускается Мазом, до 25% включая жгутовое и электрооборудование – уфимским предприятием. На встрече Башкирской делегации и Белорусского автозавода подписано соглашение о создании совместного предприятия по увеличению мощностей.