В Уфе идёт уборка снега в усиленном режиме

В очистке улиц и дворов принимают участие около 430 единиц техники и полутора тысяч рабочих. За сутки на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли уже более 2 тыс. кубометров снега. Работа ведется во всех районах города.

Так, в Ленинском районе комплексная уборка ведётся круглосуточно. В ней задействованы как управляющие компании, так и сторонние организации. В том числе сами представители администрации.

Завтра, 9 февраля, корпоративные субботники пройдут по всему городу. Внести свой вклад в очистку Уфы может каждый житель. Для этого не обязательно уметь орудовать лопатой. Достаточно просто содействовать работе коммунальных служб.

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