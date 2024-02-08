В Уфе идёт уборка снега в усиленном режиме

В очистке улиц и дворов принимают участие около 430 единиц техники и полутора тысяч рабочих. За сутки на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли уже более 2 тыс. кубометров снега. Работа ведется во всех районах города.
Так, в Ленинском районе комплексная уборка ведётся круглосуточно. В ней задействованы как управляющие компании, так и сторонние организации. В том числе сами представители администрации.
Завтра, 9 февраля, корпоративные субботники пройдут по всему городу. Внести свой вклад в очистку Уфы может каждый житель. Для этого не обязательно уметь орудовать лопатой. Достаточно просто содействовать работе коммунальных служб.