В Башкирии продолжается учёт диких животных

Он проводится специалистами Министерства экологии и природопользования республики, чтобы установить численность зверей, а затем на основе этой информации определить количество квот для охоты.

В республике для учёта диких зверей применяется метод маршрутизации. Их количество определяют по следам. Таким способом удается отследить популяцию более двух десятков видов животных.