В Башкирии продолжается учёт диких животных

Он проводится специалистами Министерства экологии и природопользования республики, чтобы установить численность зверей, а затем на основе этой информации определить количество квот для охоты.
В республике для учёта диких зверей применяется метод маршрутизации. Их количество определяют по следам. Таким способом удается отследить популяцию более двух десятков видов животных.
Специалисты Министерства занимаются охраной животного мира. На вверенной им территории в этом году уже были выявлены случаи браконьерства. Охотники незаконно добыли лося. По следам совместно с егерями и полицией удалось выйти на нарушителей.