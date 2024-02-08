На Международной выставке «Россия» прошли дни науки Башкирии

Как покорить космос или услышать недра земли – башкирские учёные готовы поделиться своими исследованиями. Сегодня – в день российской науки – в Москве на Международной выставке «Россия» прошли дни науки республики Башкортостан, которые организованы при содействии Евразийского научно-образовательного центра.

А в Уфимском университете науки и технологии появилось самое тихое место Башкортостана – в вузе в рамках программы «Приоритет 2030» открылась акустическая лаборатория «ОКТАВА».

Под микроскопом – водоросли цианобактерии – один из первых микроорганизмы, которые появились на земле и зародилась жизнь. В мире существует сотни видов цианобактерий, наличие одного из них даёт эффект «цветущего» моря. А вот другая разновидность в будущем может помочь вырабатывать кислород в космосе. Об этом гостям выставки рассказали учёные Башгоспедуниверситета.

А это импланты костей, созданные с помощью технологий 3-D печати. Протезы тазобедренного сустава уже поставили четырём пациентам в республике. Лаборатория, где проводят эти исследования, одна из первых резидентов межвузовского студенческого кампуса.

Уже в Уфимском университете науки и технологий победили шумовой мусор – здесь открылась акустическая лаборатория. В лаборатории исследуют шумы разных физических процессов. Результаты будут применять для контроля состояния скважин и месторождений.