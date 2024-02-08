Спортсменки из Башкирии завоевали 23 медали по воздушной гимнастике

Спортсменки из Башкортостана завоевали 23 медали на соревнованиях по воздушной гимнастике «Сфера», которые прошли в Самаре. В течение трёх дней 400 участниц из 29 городов нашей страны выявляли сильнейших в нескольких категориях.

Самый сложный и волнительный элемент для Дианы Мавлютовой на прошедших соревнованиях – сальто на полотнах. Это и удивило судей, что принесло Диане не только золотую медаль, но и титул гран-при. Мавлютова занимается воздушной гимнастикой всего лишь год, но благодаря своей упорной работе и мастерству тренера, уже достигла многого. У неё на счету – победы на первенствах республики и России. А в мае спортсменка планирует получить звание кандидата в мастера спорта.

Мне очень понравились соревнования, я очень хорошо выступила и заняла гран-при, была дружеская атмосфера, все друг друга хвалили, поддерживали, мне очень сильно понравилось, я хочу ещё раз поехать на эти соревнования. Диана Мавлютова, победительница всероссийских соревнований по воздушной гимнастике

Немного до победы не хватило Ульяне Сухорокувой. Под конец выступления она сделала новый элемент, который добавила лишь за две недели до соревнований. Но при выполнении, спортсменка из-за усталости сорвалась. В итоге – серебро. В этот вид спорта Ульяна попала случайно, увидела рекламу по телевизору и тут же захотела заняться воздушной гимнастикой. Сначала тренировалась в маленьком зале, а сейчас в «Крыльях неба», где можно выполнять любые сложные элементы.

Мне понравилось моё выступление и соперниц, вообще не ожидала, что возьму второе место, Диана Мавлютова сильнее и техничнее меня, я рада, что она заняла первое место и выиграла гран-при, это было очевидно. С Тасей и Катей хорошо общаюсь, знаю, что они сильные соперницы. Ульяна Сухорукова, серебряный призёр всероссийских соревнований по воздушной гимнастике

Спортсменки из нашей республики вернулись из Самары с отличными результатами – 23 медалями, лишь двое спортсменок не заняли призовые места. Соревновались в двух дисциплинах – «спорт» и «арт». В категории «спорт» основными конкурентками наших спортсменок были хозяйки соревнований из Самары.

На данных соревнованиях не присваивали разряды, ничего, статус соревнований подтверждается количеством участников, для нас это дает, что мы в таких масштабных соревнованиях лидируем и являемся узнаваемыми. Анастасия Ульчева, основатель и руководитель спортивного центра воздушной акробатики «Крылья неба»