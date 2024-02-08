Спортсменки из Башкирии завоевали 23 медали по воздушной гимнастике

Спортсменки из Башкортостана завоевали 23 медали на соревнованиях по воздушной гимнастике «Сфера», которые прошли в Самаре. В течение трёх дней 400 участниц из 29 городов нашей страны выявляли сильнейших в нескольких категориях.
Самый сложный и волнительный элемент для Дианы Мавлютовой на прошедших соревнованиях – сальто на полотнах. Это и удивило судей, что принесло Диане не только золотую медаль, но и титул гран-при. Мавлютова занимается воздушной гимнастикой всего лишь год, но благодаря своей упорной работе и мастерству тренера, уже достигла многого. У неё на счету – победы на первенствах республики и России. А в мае спортсменка планирует получить звание кандидата в мастера спорта.
Немного до победы не хватило Ульяне Сухорокувой. Под конец выступления она сделала новый элемент, который добавила лишь за две недели до соревнований. Но при выполнении, спортсменка из-за усталости сорвалась. В итоге – серебро. В этот вид спорта Ульяна попала случайно, увидела рекламу по телевизору и тут же захотела заняться воздушной гимнастикой. Сначала тренировалась в маленьком зале, а сейчас в «Крыльях неба», где можно выполнять любые сложные элементы.
Спортсменки из нашей республики вернулись из Самары с отличными результатами – 23 медалями, лишь двое спортсменок не заняли призовые места. Соревновались в двух дисциплинах – «спорт» и «арт». В категории «спорт» основными конкурентками наших спортсменок были хозяйки соревнований из Самары.
Впереди у спортсменок два крупных старта, оба пройдут в Уфе. Первый – отборочный турнир на всероссийские соревнования, которые состоятся в Москве. Также пройдёт первый крупный чемпионат от федерации – организаторы планируют собрать 300 спортсменок из республики и близлежащих регионов.