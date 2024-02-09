Делегация из Башкирии начала свою работу в Минске

В Минске начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Цель визита – наращивание сотрудничества двух республик.

Беларусь является ключевым партнёром Башкортостана. Работа Башкирской делегации рассчитана на три дня, она включает посещение стратегических предприятий и заключение соглашений. 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами из Беларуси. Первой точкой посещения в Минске стал индустриальный парк «Белый камень». Это уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями. На данный момент парк включает в себя 127 резидентов из 14 стран. По количеству индустриальных технопарков – Башкортостан лидирует в стране.

Мы продолжаем большую работу по развитию сотрудничества с Беларусью. Для нас это главный партнёр. И мы перешли в плоскость глубокой интеграции наших предприятий и взаимных инвестиций. Чтобы поддерживать высокие темпы развития взаимоотношений, нам необходимо регулярно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот визит мы снова привезли бизнес-миссию. В её составе 54 компании, которые планируют найти новых партнёров. Постараемся определить какие-то точки соприкосновения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ