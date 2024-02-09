Делегация из Башкирии начала свою работу в Минске

Беларусь является ключевым партнёром Башкортостана. Работа Башкирской делегации рассчитана на три дня, она включает посещение стратегических предприятий и заключение соглашений. 50 предприятий из республики примут участие в площадке B2B, где смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами из Беларуси. Первой точкой посещения в Минске стал индустриальный парк «Белый камень». Это уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями. На данный момент парк включает в себя 127 резидентов из 14 стран. По количеству индустриальных технопарков – Башкортостан лидирует в стране.