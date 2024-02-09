В Башкирии зарегистрирован первый факт мошенничества с автовладельцем

Аферисты обзванивают автосервисы и беседуют с их сотрудниками от имени владельца какой-либо популярной марки авто. В том случае если в этом сервисе в настоящее время действительно обслуживается машина названной марки, то мошенник убеждает автослесаря в том, что с ним говорит владелец того самого автомобиля, уточняет информацию о стоимости ремонта, сроках его проведения и так далее.
В заключение беседы звонящий просит якобы уточнить свой номер для связи. Таким образом, он получает номер телефона автовладельца, потом он звонит ему, представляется автомастером и настаивает на переводе определенной суммы за оказанные услуги.
Накануне первый факт такой мошеннической схемы зарегистрирован в городе Октябрьском.
В пресс-службе МВД по Башкирии рекомендуют перед сдачей автомобиля в ремонт договориться с работниками автосервиса о способах оплаты и связи.