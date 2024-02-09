В Башкирии зарегистрирован первый факт мошенничества с автовладельцем

Аферисты обзванивают автосервисы и беседуют с их сотрудниками от имени владельца какой-либо популярной марки авто. В том случае если в этом сервисе в настоящее время действительно обслуживается машина названной марки, то мошенник убеждает автослесаря в том, что с ним говорит владелец того самого автомобиля, уточняет информацию о стоимости ремонта, сроках его проведения и так далее.