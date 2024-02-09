В Уфе прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту

«Лёд надежды нашей» – одно из старейших конькобежных состязаний в России. Уже более 15 лет это мероприятие проводится ежегодно по всей стране в начале февраля. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту прошли и в столице нашей Республики. Традиционной площадкой для мероприятия стал стадион «Динамо». На старт вышли порядка 80 участников. Соревновались в конькобежном спорте и любители, и те, кто занимается регулярно. Также школьники и ветераны.

Результаты хорошие, потому что, так скажем, сезон в разгаре, конькобежцы уже разбежались. Результаты достойные, в протоколах это всё будет отражено. Каждый, я думаю, обрадуется своему результату.

Игорь Кондратьев, главный судья соревнований по конькобежному спорту

Состязания проходили в двух дистанциях. Юные спортсмены, с 1-го по 5-ые классы соревновались на 50-ти метровке, а с 6 по 11 уже на сто. В этой же дистанции приняли участие все желающие и любители спорта.

Эмоции, конечно, были. Прям настолько много эмоций. Но я пришла вторая и мне понравилось, как я пробежала.

Камилла Галиахметова, участница соревнований по конькобежному спорту

Сегодня мы бежали 100 метров. Я была настроена хорошо, но, когда мы стартанули, я стартанула хорошо, но перед финишем я упала из-за мандража, были эмоции.

Азалия Хасанова, участница соревнований по конькобежному спорту
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