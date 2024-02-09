В Уфе прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту

«Лёд надежды нашей» – одно из старейших конькобежных состязаний в России. Уже более 15 лет это мероприятие проводится ежегодно по всей стране в начале февраля. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту прошли и в столице нашей Республики. Традиционной площадкой для мероприятия стал стадион «Динамо». На старт вышли порядка 80 участников. Соревновались в конькобежном спорте и любители, и те, кто занимается регулярно. Также школьники и ветераны.