Потребовалась помощь: в Башкирии из-за сильной метели семья не попала домой

Семья из четырех человек возвращалась из Кумертау в деревню Канчура. Однако добраться до дома они не смогли: их автомобиль «Chevrolet Niva» застрял в снегу примерно в километре от населенного пункта.

Подробности инцидента нам рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Установлено, что причиной всему – сильная метель, последствия которой не всегда по силам даже автомобилю с повышенной проходимостью.

На помощь к семье на снегоходах выехали спасатели. Родители попросили забрать детей, 15 и 7 лет, и доставить их к родственникам в деревню Канчура.