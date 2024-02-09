Потребовалась помощь: в Башкирии из-за сильной метели семья не попала домой

Семья из четырех человек возвращалась из Кумертау в деревню Канчура. Однако добраться до дома они не смогли: их автомобиль «Chevrolet Niva» застрял в снегу примерно в километре от населенного пункта.
Подробности инцидента нам рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Установлено, что причиной всему – сильная метель, последствия которой не всегда по силам даже автомобилю с повышенной проходимостью.
На помощь к семье на снегоходах выехали спасатели. Родители попросили забрать детей, 15 и 7 лет, и доставить их к родственникам в деревню Канчура.
Сами же решили остаться в машине.