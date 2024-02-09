В Башкирии штраф за выгул собак без поводка вырастет в несколько раз

Размеры санкций в отношении нерадивых хозяев псов вырастут в 4 раза. Соответствующий проект закона поддержали в комитете Госсобрания – Курултая Башкирии по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

Инициаторы проекта предлагают пересмотреть размеры штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. В настоящее время за такое правонарушение размер штрафа составляет от 500 до 2 тысяч рублей.

По мнению председателя Госсобрания – Курултая Башкирии Константина Толкачева, эта норма десятилетней давности потеряла актуальность, а также свой стимулирующий и воспитательный эффект. В этой связи предлагается ее увеличение.

В частности, в регионе за перемещение и выгул собак без поводка и намордника размер штрафа может составить от 2 до 4 тысяч рублей.

За поведение домашнего животного отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ