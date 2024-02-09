В Башкирии ограничения движения введены на 25 участках дорог

В МЧС по Башкирии сообщают, что в регионе на 25 участках дорог введены ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий.
До 12:00 9 февраля закрыли движение для большегрузов на трассе М-5 «Урал» с 1494 по 1548 км в Иглинском районе.
До 10:00 10 февраля ограничения действуют на дорогах:
- Уфа–Инзер–Белорецк с 42 по 222 км (Архангельский и Белорецкий районы)
- Уфа–Бирск–Янаул с 33 по 180 км (Благовещенский, Бирский и Бураевский районы)
- Бирск–Тастуба–Сатка с 0 по 148 км (Бирский, Мишкинский и Караидельский районы)
- Дюртюли–Нефтекамск с 0 по 39 км (Дюртюлинский и Краснокамский районы)
- Дюртюли–Бураево с 0 по 27 км (Дюртюлинский район)
- Нефтекамск – Янаул с 0 по 19 км (Краснокамский район)
- Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 209 по 268 км (Белорецкий и Абзелиловский районы)
- Белорецк–Учалы-Миасс с 2 по 99 км (Белорецкий и Учалинский районы)
- Дюртюли – Нефтекамск с 39 по 87 км (Краснокамский район)
- Аксаково - Малиновка с 0 по 5 км (Белебеевский район)
- Красный Холм – Нефтекамск с 0 по 53 км (Калтасинский и Краснокамский районы)
- Белебей - Ермолкино с 0 по 13 км (Белебеевский район)
- Бураево - Старобалтачево - Куеда с 0 по 25 км (Бураевский район)
- Дюртюли - Бураево с 27 по 63 км (Бураевский район)
- Белорецк - Учалы – Миасс с 99 по 159 (Учалинский район)
- Стерлитамак - Белорецк – Магнитогорск с 9 по 209 км (Ишимбайский и Белорецкий районы)
- Уфа - Бирск – Янаул с 180 по 214 км (Янаульский район)
- Нефтекамск – Янаул с 19 по 49 км (Янаульский район)
- Уфа - Иглино - Красная Горка – Павловка с 2 по 101 км (Уфимский, Иглинский и Нуримановский районы)
- Бураево - Старобалтачево – Куеда с 25 по 98 км (Балтачевский и Татышлинский районы)
- Серменево - Амангильдино – Баймак с 0 по 183 км (Белорецкий и Абзелиловский и Баймакский районы)
- Киргиз-Мияки - Стерлибашево с 0 по 23 км (Миякинский район)
- Янаул - Верхние Татышлы с 0 по 55 км (Янаульский и Татышлинский районы)
Движение для всех видов транспорта закрыли на дороге Магнитогорск - Ира с 101 по 241 км в Баймакском и Зилаирском районах.