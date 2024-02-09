Доброволец СВО из Башкирии рвется в бой после ранения

Уроженец села Верхнеяушево Фёдоровского района не спрятался за спины своих земляков и тоже подписал контракт с Минобороны России. Его, как и многих сегодня, беспокоит безопасность наших границ, мирное будущее наших детей.
О бойце с позывным «Кувалда» рассказала корреспондент издания «Ашкадарские зори» Лилия Кантимерова. В зоне спецоперации он находится с лета прошлого года. Стать добровольцем решил из патриотических убеждений. Служит командиром отделения минометного расчета Башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова.
Сейчас военнослужащий ждет скорейшего возвращения на передовую к своим братьям по оружию после ранения.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: предоставлено родными бойца