Радий Хабиров встретился в Минске с Александром Субботиным

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился в Минске с председателем Витебского областного исполкома Белоруссии Александром Субботиным. Главной темой общения стало укрепление взаимодействия в области экономики и социальной сферы. Кроме того, руководитель Витебского облисполкома пригласил делегацию республики на форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне.

Кроме того, будут ждать визит Башкортостана и на день города. Витебску исполняется 1050 лет, и этом году горожане отмечают 80 лет освобождения от фашистов. Радий Хабиров, в свою очередь, пригласил делегацию области на празднование 450-летия Уфы.