Межвузовский кампус в Уфе стал первым «Умным» студгородком России

Цифровые решения в проекте Межвузовского студенческого кампуса в Уфе могут лечь в основу стандарта по цифровизации кампусов. Компания Sitronics Group оснастила первую очередь кампуса цифровыми сервисами в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Фото №1 - Межвузовский кампус в Уфе стал первым «Умным» студгородком России

Реализация программы состоялась при поддержке рабочей группы под кураторством Министерства цифрового развития государственного управления РБ, в состав которой вошли представители вузов-бенефициаров и компании-подрядчики. При проектировании цифровой инфраструктуры и сервисов был учтен стандарт инновационной образовательной среды кампусов, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ, и требования Центра компетенций строительной отрасли при Московском государственном строительном университете, Минобрнауки и вузов Башкортостана. Также приняты во внимание пожелания студентов и школьников, выявленные в ходе опросов.

Правительство Башкортостана делает все, чтобы обучение и работа в стенах студенческого кампуса соответствовали современным стандартам качества цифровой инфраструктуры. Как Родина начинается с букваря, театр с вешалки, ВУЗ с ЕГЭ, кампус Башкортостана начинается с цифровой эксплуатации зданий студенческого городка и «умной» среды для развития и образования учащихся.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления РБ

Цифровые сервисы включают в себя ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК). Так, ПАК «Цифровая эксплуатация кампуса» предназначен для автоматизации процессов и обеспечения непрерывной эксплуатации объектов недвижимости и производственных объектов. ПАК «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды презентует участников кампуса и отражает эффект синергии от взаимодействия образования, науки и бизнеса. Пользователям предоставляется доступ к цифровым сервисам. ПАК «Интерактивная карта кампуса» предоставляет навигационно-информационный сервис, предназначенный для ориентирования и информирования людей в помещениях кампуса и на прилегающих территориях.

При внедрении решений мы ориентировались на реальные потребности студентов, преподавательского и административного персонала. Важно, чтобы образование и научно-исследовательская деятельность проходили в комфортных и современных условиях, которые создают цифровые технологии.

Николай Пожидаев, президент Sitronics Group

Строительство кампуса ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

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