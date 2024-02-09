Межвузовский кампус в Уфе стал первым «Умным» студгородком России

Цифровые сервисы включают в себя ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК). Так, ПАК «Цифровая эксплуатация кампуса» предназначен для автоматизации процессов и обеспечения непрерывной эксплуатации объектов недвижимости и производственных объектов. ПАК «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды презентует участников кампуса и отражает эффект синергии от взаимодействия образования, науки и бизнеса. Пользователям предоставляется доступ к цифровым сервисам. ПАК «Интерактивная карта кампуса» предоставляет навигационно-информационный сервис, предназначенный для ориентирования и информирования людей в помещениях кампуса и на прилегающих территориях.