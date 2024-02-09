Межвузовский кампус в Уфе стал первым «Умным» студгородком России

Цифровые решения в проекте Межвузовского студенческого кампуса в Уфе могут лечь в основу стандарта по цифровизации кампусов. Компания Sitronics Group оснастила первую очередь кампуса цифровыми сервисами в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Реализация программы состоялась при поддержке рабочей группы под кураторством Министерства цифрового развития государственного управления РБ, в состав которой вошли представители вузов-бенефициаров и компании-подрядчики. При проектировании цифровой инфраструктуры и сервисов был учтен стандарт инновационной образовательной среды кампусов, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ, и требования Центра компетенций строительной отрасли при Московском государственном строительном университете, Минобрнауки и вузов Башкортостана. Также приняты во внимание пожелания студентов и школьников, выявленные в ходе опросов.
Цифровые сервисы включают в себя ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК). Так, ПАК «Цифровая эксплуатация кампуса» предназначен для автоматизации процессов и обеспечения непрерывной эксплуатации объектов недвижимости и производственных объектов. ПАК «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды презентует участников кампуса и отражает эффект синергии от взаимодействия образования, науки и бизнеса. Пользователям предоставляется доступ к цифровым сервисам. ПАК «Интерактивная карта кампуса» предоставляет навигационно-информационный сервис, предназначенный для ориентирования и информирования людей в помещениях кампуса и на прилегающих территориях.
Строительство кампуса ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.