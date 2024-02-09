В Башкирии определят ликвидаторов несанкционированных свалок

В Башкортостане определят, кто займётся ликвидацией несанкционированных свалок в республике. Министерство природопользования и экологии региона объявило аукционы по определению исполнителей на разработку проектной и рабочей документации по объектам в 9 районах Башкортостана.

В списке – сёла Чекмагуш, Аскарово, Николо-Берёзовка и другие, со всем перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Они прошли обследование и были включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.