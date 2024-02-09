Госоркестр Башкирии представил концерт «Великие симфонии»

Госоркестр Башкортостана под управлением маэстро Дмитрия Крюкова представил концерт, на котором солистом выступил лауреат международных конкурсов, скрипач из Москвы Сергей Поспелов. Он один из самых перспективных молодых музыкантов своего поколения.

Концерт «Великие симфонии» проходит в рамках проекта Министерства культуры страны «Всероссийские филармонические сезоны». Симфония №8 – одно из самых сложных произведений Шостаковича – было написано всего за два месяца. Концерт №1 для скрипки с оркестром – это сочинение, полное протеста против несправедливости, было завершено в 1948 году, уже после того, как Шостакович попал в опалу.