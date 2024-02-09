Радий Хабиров и Премьер-министр Беларуси посетили гастрофестиваль в Минске

Башкортостан в центре Минска. В столице Белоруссии продолжается работа башкирской делегации. Кроме деловой программы, республика презентовала культурную. Радий Хабиров и Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко посетили гастрофестиваль, который собрал целую площадь желающих увидеть национальные особенности.

Посетители могли отведать этнические блюда или купить башкирский мёд. На сцене выступали творческие коллективы двух республик. К слову, сейчас в Минске отдыхают наши пенсионеры в рамках программы «Башкирское долголетие». Они также стали гостями гастрофестиваля и лично выразили руководителю региона благодарность за возможность увидеть другую страну.