Владимир Путин присудил государственные награды башкирским учёным

Что такое аритмия? Нарушается ритм сердца. Нормализуешь его – и человек здоров. Это чисто механическое, но это сложнейший процесс. Потому что аритмия – это, как говорят врачи, убийца, не оставляющий следа. Догадаться, что человек умер от аритмии, очень тяжело.

Марат Юнусов, научный руководитель Института органической химии, главный научный сотрудник УФИЦ РАН