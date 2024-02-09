Владимир Путин присудил государственные награды башкирским учёным

В их числе – академики и члены-корреспонденты РАН, которые внесли особый вклад в научное развитие республики. Марат Юнусов работает в Институте органической химии с 1990 года. Свою жизнь он посвятил изучению алкалоидов. На основе ядовитого аконита ему удалось разработать действенное лекарство для борьбы с аритмией – Аллапинин.

В Уфе учёный продолжает работу над препаратом в форме инъекций. За многолетний труд и своё важнейшее изобретение Марат Юнусов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Что такое аритмия? Нарушается ритм сердца. Нормализуешь его – и человек здоров. Это чисто механическое, но это сложнейший процесс. Потому что аритмия – это, как говорят врачи, убийца, не оставляющий следа. Догадаться, что человек умер от аритмии, очень тяжело.

Марат Юнусов, научный руководитель Института органической химии, главный научный сотрудник УФИЦ РАН
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