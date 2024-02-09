Владимир Путин присудил государственные награды башкирским учёным

В их числе – академики и члены-корреспонденты РАН, которые внесли особый вклад в научное развитие республики. Марат Юнусов работает в Институте органической химии с 1990 года. Свою жизнь он посвятил изучению алкалоидов. На основе ядовитого аконита ему удалось разработать действенное лекарство для борьбы с аритмией – Аллапинин.
В Уфе учёный продолжает работу над препаратом в форме инъекций. За многолетний труд и своё важнейшее изобретение Марат Юнусов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.