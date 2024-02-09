Главный госавтоинспектор Башкирии ответил на вопросы журналистов

Борьба с дрифтерами, несовершеннолетние водители и резонансные ДТП. Главный госавтоинспектор республики ответил на вопросы журналистов во время традиционной итоговой пресс-конференции. С начала года в Башкортостане произошло два смертельных резонансных ДТП, в которых за рулём находились несовершеннолетние.
В прошлом году сотрудники ГИБДД выявили около 3 тыс. малолетних водителей. Есть случаи, когда родители сами покупали подросткам автомобили.
Напряжённой остается ситуация и с аварийностью из-за дорожного фактора, отметил Севастьянов. Это ДТП, в которых одним из сопутствующих факторов является не соответствующее содержание дорог. Актуальна, согласно крылатому выражению, и вторая беда России. Активизировались любители экстремальной езды.