Главный госавтоинспектор Башкирии ответил на вопросы журналистов

Борьба с дрифтерами, несовершеннолетние водители и резонансные ДТП. Главный госавтоинспектор республики ответил на вопросы журналистов во время традиционной итоговой пресс-конференции. С начала года в Башкортостане произошло два смертельных резонансных ДТП, в которых за рулём находились несовершеннолетние.

В прошлом году сотрудники ГИБДД выявили около 3 тыс. малолетних водителей. Есть случаи, когда родители сами покупали подросткам автомобили.