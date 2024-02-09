В Башкирии подвели итоги работы СМИ

Борьба на информационном фронте. В Агентстве по печати подвели итоги работы СМИ и рассказали о планах. Там отметили работу телеканала БСТ, который второй год подряд занимает первое место по доле телесмотрения среди общедоступных телеканалов регионов России.
За два года общее число подписчиков на различных площадках выросло с 765 тысяч человек до 1,5 миллионов. Как отметили в Агентстве, для любых СМИ сейчас важно завоевывать интернет-аудиторию.
Непростой период предстоит и в 2024 году. В числе главных событий, конечно же, выборы Президента страны, а также главы республики. Не исключена новая волна информационных атак со стороны недружественных стран. Кроме того, в Башкортостане пройдут крупнейшие мероприятия, такие как форум «Россия – Казахстан», и «Россия – спортивная держава». На коллегии также отметили труд журналистов из разных изданий, в их числе и сотрудники АО ТРК «Башкортостан».