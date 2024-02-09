В Башкирии подвели итоги работы СМИ

Борьба на информационном фронте. В Агентстве по печати подвели итоги работы СМИ и рассказали о планах. Там отметили работу телеканала БСТ, который второй год подряд занимает первое место по доле телесмотрения среди общедоступных телеканалов регионов России.

За два года общее число подписчиков на различных площадках выросло с 765 тысяч человек до 1,5 миллионов. Как отметили в Агентстве, для любых СМИ сейчас важно завоевывать интернет-аудиторию.