На выставке «Россия» в рамках дней башкирской науки говорили об экологии

Карбоновый полигон – миф или реальность. В рамках тематических дней башкирской науки на Международной выставке-форуме «Россия» накануне говорили об экологии. На стенде Башкортостана состоялся научный квиз. Посетителям рассказали о важности реализации мероприятий по сохранению окружающей среды и природы человеком.

В частности, заместитель министра природопользования и экологии республики Азат Басыров рассказал о мероприятиях, которые проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Чистая страна». В частности, это ликвидация шести несанкционированных свалок в черте города.