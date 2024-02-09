Исполком Всемирного курултая башкир дал старт Году молодёжи

Презентация прошла в Национальном молодёжном театре с участием членов общественных организаций районов и городов республики. В течение года планируется проведение масштабных мероприятий по всему региону.
Особое внимание будет уделено раскрытию творческого и профессионального потенциала молодёжи. В рамках проекта «Трезвое село» будут проводиться и трезвые свадьбы. Мероприятие завершилось определением логотипа Года молодежи. Его выбирали путем голосования на официальных порталах Всемирного курултая башкир.