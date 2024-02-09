Исполком Всемирного курултая башкир дал старт Году молодёжи

Есть меры государственной поддержки, есть грантовые конкурсы, мы будет этому их обучать, и, конечно, сегодня надо, чтобы в нашем движение была такая молодая сила со своим мнением. Поэтому сегодня задача, чтобы в каждом районе города при Всемирном курултае башкир было много таких молодёжных и общественных инициатив.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной думы России