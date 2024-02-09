Исполком Всемирного курултая башкир дал старт Году молодёжи

Презентация прошла в Национальном молодёжном театре с участием членов общественных организаций районов и городов республики. В течение года планируется проведение масштабных мероприятий по всему региону.

Особое внимание будет уделено раскрытию творческого и профессионального потенциала молодёжи. В рамках проекта «Трезвое село» будут проводиться и трезвые свадьбы. Мероприятие завершилось определением логотипа Года молодежи. Его выбирали путем голосования на официальных порталах Всемирного курултая башкир.

Есть меры государственной поддержки, есть грантовые конкурсы, мы будет этому их обучать, и, конечно, сегодня надо, чтобы в нашем движение была такая молодая сила со своим мнением. Поэтому сегодня задача, чтобы в каждом районе города при Всемирном курултае башкир было много таких молодёжных и общественных инициатив.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной думы России
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