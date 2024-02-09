В Башкирии осудили подростка, по вине которого погибли его друзья

В Альшеевском районе осудили подростка, по вине которого погибли его друзья. В октябре прошлого года 16-летний юноша взял ключи от автомобиля матери и поехал кататься с тремя друзьями, попутно распивая спиртное. На дороге Раевка ‬– Стерлитамак машина съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП двое пассажиров, 13 и 19 лет, скончались.