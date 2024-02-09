Врачи Башкирии прошли обучение в Свердловской области

Врачи Башкортостана прошли обучение по повышению квалификации в Свердловской области. Торжественное вручение дипломов состоялось в Уфе. В рамках сотрудничества республики с Уральским государственным экономическим университетом главные врачи и представители аппарата управления медицинских учреждений различных районов и городов Башкортостана прошли обучение по управлению финансами.

Занятия шли на протяжении трёх месяцев в онлайн и оффлайн форматах. Учёные университета, представители Министерства здравоохранения Свердловской области вели для наших врачей занятия по направлению «Экономика и организация здравоохранения». Представители Башкортостана присоединяются к обучению второй год. Кроме того, в программе принимают участие медицинские работники из Татарстана и Дагестана.