Артисты Башкирии порадовали земляков в Оренбургской области

Артисты Хайбуллинского района порадовали земляков в Оренбургской области. Творческие коллективы представили публике концерт «Мы дружбой народов сильны». В атмосферу башкирской культуры артисты начали погружать гостей ещё в фойе, где устроили вместе с гостями танцы, там же можно было попробовать национальные угощения и насладиться мелодией курая. На мероприятие пришли не только выходцы из Башкортостана, но и коренные жители Оренбургской области.