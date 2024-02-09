Артисты Башкирии порадовали земляков в Оренбургской области

Артисты Хайбуллинского района порадовали земляков в Оренбургской области. Творческие коллективы представили публике концерт «Мы дружбой народов сильны». В атмосферу башкирской культуры артисты начали погружать гостей ещё в фойе, где устроили вместе с гостями танцы, там же можно было попробовать национальные угощения и насладиться мелодией курая. На мероприятие пришли не только выходцы из Башкортостана, но и коренные жители Оренбургской области.
Хайбуллинцы привезли с собой выставку изделий народного творчества, работы местных умельцев. А уже в зале, где не осталось свободных мест, выступили артисты Хайбуллинского района. Концерт организовали в рамках конкурса «Трезвое село». Гастролёры также представили дефиле национальных костюмов мастериц любительского клуба «Кадрия». Двухчасовой концерт стал для башкир Орска и ближайших населённых пунктов возможностью прикоснуться к родной культуре. Связь с Родиной они не теряют.