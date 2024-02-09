Радий Хабиров принял участие в форуме «Беларусь – Башкортостан»

В республике в этом году заработает новый завод «АМКАДОР – Алга» по производству спецтехники. В Минске продолжается работа нашей делегации под руководством главы республики Радия Хабирова. В пленарном заседании международного форума «Беларусь – Башкортостан» принял участие Роман Головченко – Премьер-министр братской республики. На площадке форума B2B провели переговоры более 400 представителей бизнеса – совместные проекты, новые цели и культурный фестиваль.
Лучше один раз увидеть – глава республики знакомится с техникой, которую уже в этом году начнут производить в Башкортостане. «АМКАДОР – Алга» построят в особой экономической зоне, где уже есть предприятие по выпуску зерносушильных комплексов также белорусской компании. Машиностроительный завод будет выпускать экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры. Откроется тысяча рабочих мест.
Беларусь главный партнёр Башкортостана – с таким посылом проводится форум в Минске. Обе республики ведут активную работу по стимулированию деловой активности и развитию новых связей между представителями бизнеса, отметил на пленарном заседании Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Следующая цель выйти на совместный товарооборот в миллиард долларов. Сложностей в реализации совместных проектов не возникало. Радий Хабиров подчеркнул, что все договорённости вписываются сразу в дорожную карту. Из 100 пунктов, содержащихся в ней 40 % уже реализовано.
Дворец Республики – главное сооружение, культурный и деловой центр Минска, к слову впервые принимает форум – бизнес направленности. Выбором места проведения подчёркивается особое отношение к деловой позиции Башкортостана. И это не пустые слова площадка B2B объединила более 400 представителей бизнеса.
Кроме деловой программы, республика презентовала культурную. Радий Хабиров и Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко посетили гастрофестиваль, который собрал целую площадь желающих отведать блюда башкирской кухни или купить фирменный мёд.
Сейчас в Минске отдыхают наши пенсионеры в рамках программы «Башкирское долголетие». Они также стали гостями фестиваля и лично выразили руководителю региона благодарность за возможность увидеть другую страну.
В прошлом году в Белоруссии отдохнули более 1000 пенсионеров. Программа будет развиваться – есть желание подключить к ней и школьников. Тем более, что добираться до братской республики станет проще количество прямых рейсов из Уфы до Минска в планах увеличить до двух раз в неделю.