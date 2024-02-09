Радий Хабиров принял участие в форуме «Беларусь – Башкортостан»

В республике в этом году заработает новый завод «АМКАДОР – Алга» по производству спецтехники. В Минске продолжается работа нашей делегации под руководством главы республики Радия Хабирова. В пленарном заседании международного форума «Беларусь – Башкортостан» принял участие Роман Головченко – Премьер-министр братской республики. На площадке форума B2B провели переговоры более 400 представителей бизнеса – совместные проекты, новые цели и культурный фестиваль.

Лучше один раз увидеть – глава республики знакомится с техникой, которую уже в этом году начнут производить в Башкортостане. «АМКАДОР – Алга» построят в особой экономической зоне, где уже есть предприятие по выпуску зерносушильных комплексов также белорусской компании. Машиностроительный завод будет выпускать экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры. Откроется тысяча рабочих мест.

Здесь представили широкий модельный ряд – погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры. Всего в линейку входит пара десятков машин. Надеемся, что завод в Башкортостане будет построен в этом году. Мы уже окрыли в прошлом году одно предприятие «АМКОДОРа», там производят зерносушилки. Сейчас работаем над следующим, более сложным проектом. Ранее мы не производили таких изделий. И для нас это будет определённый скачок в машиностроении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Беларусь главный партнёр Башкортостана – с таким посылом проводится форум в Минске. Обе республики ведут активную работу по стимулированию деловой активности и развитию новых связей между представителями бизнеса, отметил на пленарном заседании Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Следующая цель выйти на совместный товарооборот в миллиард долларов. Сложностей в реализации совместных проектов не возникало. Радий Хабиров подчеркнул, что все договорённости вписываются сразу в дорожную карту. Из 100 пунктов, содержащихся в ней 40 % уже реализовано.

Благодаря поддержке руководства Беларуси мы в течение последних лет сформировали структуру глубокой кооперации отношений. Это прежде всего логистика. Мы с Романом Александровичем обсуждали в ходе наших первых встреч, что необходимо наладить прямое авиасообщение между Уфой и Минском. Мы это сделали. Сейчас уже понимаем, что одного рейса в неделю недостаточно, будем увеличивать их количество. Мы расширяем двустороннее сотрудничество. Сейчас это не только машиностроение, мы пошли гораздо дальше. Это и аграрно-промышленный комплекс. Мы с радостью видим, что возникают производственные отношения в сфере нефтехимии, что немаловажно для обеих сторон. Для нас также очень актуальны социальные, гуманитарные, культурные отношения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дворец Республики – главное сооружение, культурный и деловой центр Минска, к слову впервые принимает форум – бизнес направленности. Выбором места проведения подчёркивается особое отношение к деловой позиции Башкортостана. И это не пустые слова площадка B2B объединила более 400 представителей бизнеса.

Кроме деловой программы, республика презентовала культурную. Радий Хабиров и Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко посетили гастрофестиваль, который собрал целую площадь желающих отведать блюда башкирской кухни или купить фирменный мёд.

Сейчас в Минске отдыхают наши пенсионеры в рамках программы «Башкирское долголетие». Они также стали гостями фестиваля и лично выразили руководителю региона благодарность за возможность увидеть другую страну.