В Уфе количество осадков этой зимой превысило показатели прошлого года

Количество осадков этой зимой превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщили в Администрации Уфы. Для устранения последствий снегопадов коммунальные службы города работают круглосуточно. В целях безопасности дорожного движения ограничили въезд в город большегрузного транспорта.
Метель, снежные заносы на дорогах, гололедица. Сейчас такие оповещения приходят жителям Уфы практически ежедневно. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, но убрать всё в условиях непрекращающегося снегопада невозможно физически. Для более эффективной борьбы со стихией принимают дополнительные меры.
Особый режим работы затронул и очистку дворовых территорий. Здесь основная нагрузка приходится не на технику, а на дворников. От качества их труда зависит не только комфорт жителей, но и работа школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Именно поэтому дворники начинают уборку с раннего утра.
А вот в этом дворе с уборкой снега возникли трудности. Причина – в самих жителях. Перед проведением комплексной очистки их просят освободить двор от автомобилей, но откликаются далеко не все. Осложняют работу и погодные условия. В течение двух дней оттепель сменилась заморозками.
Один из способов контроля уборки дворовых территорий – регулярные рейды. Сотрудники Госкомитета по жилищным вопросам проверяют участки, на которые поступают жалобы.
Уфимцам напоминают, что они сами могут улучшить состояние своего двора. Если требуется уборка снега, то необходимо обязательно связаться с управляющей компанией. Подать жалобу также можно онлайн. Достаточно отметить нужный участок на интерактивной карте «Уфа снежная» на сайте Администрации города.
Не последнюю роль в этом деле играет кадровый вопрос. Условия работы дворников и механизаторов улучшаются практически ежегодно. Здесь и повышенные зарплаты, и техническое оснащение. Но, как признаются сами рабочие, больше всего их привлекает любовь к своему городу и желание сделать его лучше и чище.