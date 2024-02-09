В Уфе количество осадков этой зимой превысило показатели прошлого года

Количество осадков этой зимой превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщили в Администрации Уфы. Для устранения последствий снегопадов коммунальные службы города работают круглосуточно. В целях безопасности дорожного движения ограничили въезд в город большегрузного транспорта.

Метель, снежные заносы на дорогах, гололедица. Сейчас такие оповещения приходят жителям Уфы практически ежедневно. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, но убрать всё в условиях непрекращающегося снегопада невозможно физически. Для более эффективной борьбы со стихией принимают дополнительные меры.

Было принято решение ограничить въезд в город большегрузного транспорта, фур, которые заезжают в город, чтобы не создавать пробки. Есть места, где подъёмы, где спуски, в таких местах грузовой транспорт начинает буксовать. Рустем Хамитов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы

Особый режим работы затронул и очистку дворовых территорий. Здесь основная нагрузка приходится не на технику, а на дворников. От качества их труда зависит не только комфорт жителей, но и работа школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Именно поэтому дворники начинают уборку с раннего утра.

Здесь, в принципе, хорошо убирают, просто сейчас каша была. Все эти дни снег валил сильно очень, и мы вот попросили, чтобы перед заморозками убрали, чтобы все это не замерзло. Эльвина Султанова

А вот в этом дворе с уборкой снега возникли трудности. Причина – в самих жителях. Перед проведением комплексной очистки их просят освободить двор от автомобилей, но откликаются далеко не все. Осложняют работу и погодные условия. В течение двух дней оттепель сменилась заморозками.

Снег в этом году мокрый, тяжелый. Ребятам тоже тяжело, и трактору тяжело его толкать. Такой зимы еще, по-моему, не было. Руфина Гейдарова, мастер городской управляющей компании

Один из способов контроля уборки дворовых территорий – регулярные рейды. Сотрудники Госкомитета по жилищным вопросам проверяют участки, на которые поступают жалобы.

На адресе Российская 43/2 мы выявили нарушения, такие как неочистку дворовой территории, неочистку игровых площадок, которые находятся на придомовой территории. Также видим, что есть колейность, под снегом уже наледь. Это говорит о том, что очистка дворовой территории не проводилась уже давно. Артур Давлетшин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

Уфимцам напоминают, что они сами могут улучшить состояние своего двора. Если требуется уборка снега, то необходимо обязательно связаться с управляющей компанией. Подать жалобу также можно онлайн. Достаточно отметить нужный участок на интерактивной карте «Уфа снежная» на сайте Администрации города.

Мы выдаем предостережения. На предостережения управляющие организации реагируют в большинстве случаев положительным эффектом, то есть, уборкой после выдачи предостережений. В случае, если такие предостережения у нас не выполняются, мы вынуждены уже обращаться в органы ГЖИ, в органы прокураторы, для принятия мер уже прокурорского реагирования. Антон Тристан, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации г. Уфы