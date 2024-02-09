В Башкирии диспансеризация спасла жизни почти 300 тыс. жителей

Врачи выявили в прошлом году различные болезни почти у 300 тыс. жителей республики по результатам профосмотров. Для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний эффективна ежегодная диспансеризация. Она включает в себя ряд диагностических и консультативных мероприятий – универсальных для всех пациентов, а также углублённых обследований для определенного возраста и пола. Осмотр можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.