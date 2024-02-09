В Башкирии диспансеризация спасла жизни почти 300 тыс. жителей

Врачи выявили в прошлом году различные болезни почти у 300 тыс. жителей республики по результатам профосмотров. Для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний эффективна ежегодная диспансеризация. Она включает в себя ряд диагностических и консультативных мероприятий – универсальных для всех пациентов, а также углублённых обследований для определенного возраста и пола. Осмотр можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.
В отделении медицинской профилактики проводят углублённую диспансеризацию пациентам, перенёсшим ковид. Её можно пройти через два месяца после выздоровления. Осмотр позволит оценить состояние здоровья, вовремя выявить обострение хронических болезней, заболевания сердца, сосудов, легких, почек и других органов, назначить необходимое лечение и реабилитацию.
На первом этапе обследования делают сатурацию, развернутый общий и биохимический анализы крови. У пациентов с высоким риском тромбозов берут анализ на D-димер, у кого отёки и одышка проходят тест с шестиминутной ходьбой.