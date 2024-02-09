В Уфе заканчивают строительство нового корпуса кардиоцентра

Работы выполнены примерно на 90 %. Новый хирургический корпус Кардиологического центра в Уфе строители планируют сдать в этом году. Ежедневно на объекте трудятся порядка 200 человек.

Основные строительные и отделочные работы в этой операционной завершены. Монтажник конструкций чистого помещения устанавливает санфаянс в предоперационной и наркозной. Казалось бы, просто раковина и смеситель, но и здесь всё должно соответствовать современным требованиям.

Пять стандартных операционных на четвёртом этаже и столько же рентген-операционных на третьем. Это будет современный хирургический корпус, оснащённый по последнему слову техники. На первом этаже расположится поликлиника на 320 посещений в смену, а также регистратура и приёмное отделение. Между хирургическим корпусом и существующим зданием кардиоцентра соорудили просторный атриум. Отсюда пациенты смогут попасть как в новое, так и старое здание. Для удобства сделали даже эскалатор.