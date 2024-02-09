В Башкирии прошла итоговая пресс-конференция с начальником ГИБДД

Борьба с дрифтерами, несовершеннолетние водители и резонансные ДТП. Главный госавтоинспектор республики ответил на вопросы журналистов во время традиционной итоговой пресс-конференции.

Детские машинки стали уже не по возрасту, а до настоящих авто ещё не дорос. Но терпеть до восемнадцатилетия подростку было уже невмоготу. На троих товарищи по рулю взяли за 68 тысяч четвёрку. Госавтоинспекторы поездку прервали. Но в этом году произошли уже две смертельные аварии, где водителями были подростки. В Буздякском районе погиб сам водитель, в Дёме несовершеннолетняя пассажирка.

Пока их дети спешат взрослеть, родители, наоборот, вынуждены вновь почувствовать себя школьниками. Отчитываясь за поведение ребенка. Не редко, когда родители сами спешат «порадовать» ребёнка.

Напряженной остается ситуация и с аварийностью из-за дорожного фактора, отметил главный госавтоинспектор республики. Это ДТП, в которых одной из сопутствующих причиной аварии является не соответствующее содержание дорог. Актуальна, согласно крылатому выражению, и вторая беда России. Активизировались любители экстремальной езды. Семерых водителей уже ждёт наказание.

В прошлом году в ДТП погибло 390 человек, ещё более 4200 получили ранения. Каждая девятая авария – со смертельным исходом. Рост ДТП зафиксирован на федеральных трассах. С ноября прошлого года из-за погодных условий более 170 раз вводились ограничения движения на дорогах.

А задержанных нетрезвых водителей за прошлый город наберется на небольшой город. Более 15 тысяч человек. Это чуть больше, чем населения Агидели. 18 человек удалось поймать благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщали о случаях на телефон доверия 8 (347) 279-32-92 или в телеграм-чат ГИБДД @GIBDDRB_02bot. Сюда же можно направить информацию и о других нарушениях на дорогах.