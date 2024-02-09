Семен Елистратов завоевал первую серебряную медаль на Спартакиаде сильнейших

Он финишировал вторым на дистанции 1500 метров, уступив на финише Владимиру Балбекову. Кроме того, уфимский биатлонист Антон Бабиков выиграл пролог в дуэльной стрельбе перед завтрашним спринтом. На Зимней Спартакиаде сильнейших будет разыграно 107 комплектов наград, турнир продлится до 18 февраля. Нашу республику представляют 120 атлетов, они будут бороться за медали в лыжных гонках, бобслее, биатлоне, хоккее, сноуборде и других видах спорта.