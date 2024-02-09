«Салават Юлаев» примет на своем льду казанский «Ак Барс»

Уже завтра «Салават Юлаев» примет на своем льду казанский «Ак Барс». Эта встреча станет шестой в нынешнем сезоне. При этом тренеры не скрывают, что рассматривают предстоящий матч как репетицию к плей-офф. Сегодня команда провела открытую тренировку для болельщиков.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» вывеска, матч, для которого реклама не требуется. Билеты на шестое, последнее в регулярном чемпионате «Зеленое дерби» давно раскупили. Но клуб сделал болельщикам подарок и пригласил всех желающих на открытую тренировку. Болельщики воспользовались шансом, чтобы посмотреть, как команда готовится к одному из главных противостояний Лиги.

На льду не было только Николая Кулемина. Нападающий находится в списке травмированных и пока не тренируется. Зато к занятиям приступили Глеб Кузьмин и Алексей Василевский. Защитник вышел в специальном оранжевом джерси, а одноклубники тепло встретили его на льду.

В команде признались, что непросто было восстанавливаться после выезда на Дальний Восток. Но после той поездки уфимцы одержали дома две победы в трёх матчах, в том числе и над действующим чемпионом страны. Сейчас особое внимание тренерский штаб уделил работе над игрой в неравных составах. На льду сразу две спец бригады большинства разыгрывали возможные ситуации.