В Уфе выявили почти 600 нарушений при очистке от снега

На крышах и балконах многоквартирных домов выявлено наличие снежных и ледяных масс, представляющих угрозу обрушения на 44 объектах жилищного фонда. По фактам выявленных нарушений информация незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций муниципальных районов и городских округов республики по территориальному расположению домов для принятия мер. В случае отсутствия оперативной реакции на доведенную информацию, Госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предписания, предостережения. За указанный период выдано 10 предписаний и 66 предостережений с короткими сроками устранения замечаний.