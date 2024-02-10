В Уфе выявили почти 600 нарушений при очистке от снега

Госжилинспекция по Башкирии сообщает, что в Уфе выявлены нарушения при очистке крыш и домов от снега. С 1 января по 7 февраля специалисты осмотрели 1217 дворовых территорий и крыш.

Фото №1 - В Уфе выявили почти 600 нарушений при очистке от снега

По результатам проверки выявлено 568 нарушений при очистке от снега. Основное внимание было уделено местам, на которые часто жалуются уфимцы.

На крышах и балконах многоквартирных домов выявлено наличие снежных и ледяных масс, представляющих угрозу обрушения на 44 объектах жилищного фонда. По фактам выявленных нарушений информация незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций муниципальных районов и городских округов республики по территориальному расположению домов для принятия мер. В случае отсутствия оперативной реакции на доведенную информацию, Госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предписания, предостережения. За указанный период выдано 10 предписаний и 66 предостережений с короткими сроками устранения замечаний.

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