В Башкирии подросток обманул пенсионерок на 480 тысяч рублей

В Бижбулякском районе задержали 16-летнего подростка из Оренбурга. Парня подозревают в участии в мошеннической схеме.
По предварительным данным, 79-летней женщине из Белебеевского районе позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионерку обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Женщина отдала 16-летнему курьеру 150 тысяч рублей, а после выяснила правду об обмане. Ещё одной жертвой мошенников стала 80-летняя жительница Бижбулякского района, которая отдала курьеру 380 тысяч рублей. Подросток должен был отправиться к ещё одной жертве и забрать 100 тысяч рублей, но из-за непогоды задержался и был задержан полицией.
Парень дал признательные показания и рассказал, что подработку нашел в интернете. В объявлении о вакансии было сказано, что работнику необходимо забирать посылки у пожилых граждан и пересылать их «работодателю». Со слов студента, соглашаясь на условия, он не подозревал, что работа имеет криминальный характер.
Возбуждено уголовное дело.