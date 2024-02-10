В Башкирии подросток обманул пенсионерок на 480 тысяч рублей

По предварительным данным, 79-летней женщине из Белебеевского районе позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионерку обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Женщина отдала 16-летнему курьеру 150 тысяч рублей, а после выяснила правду об обмане. Ещё одной жертвой мошенников стала 80-летняя жительница Бижбулякского района, которая отдала курьеру 380 тысяч рублей. Подросток должен был отправиться к ещё одной жертве и забрать 100 тысяч рублей, но из-за непогоды задержался и был задержан полицией.