В Башкирии пополняются ряды волонтёров для гумпомощи участникам СВО

Пенсионеры и студенты, предприниматели и учителя – сегодня в Башкортостане ряды волонтёров пополняются все больше, чтобы больше помочь бойцам. В Шаранском районе плетут масксети, в Чишмах счёт произведённым свечам пошёл уже на тысячи, в Нефтекамске шьют теплую одежду. В каждом населённом пункте собирают гумпомощь, по зову сердца и души.

Жители Дмитриева Поляна Шаранского района сплели уже более 10 маскировочных сетей. Сельчане дважды организовывали сбор средств, на эти деньги приобрели основы для плетения сетей, а также тепловые пушки, термобелье, окопные свечи, теплые носки, продукты, лекарства. Сейчас начался сбор мёда для бойцов.

Волонтёры Чишминского и Буздякского района отправили очередную партию гуманитарной помощи на территорию специальной военной операции. В сборе всего необходимого активно участвовали жители муниципалитетов. В числе самых востребованных предметов – окопные свечи. Волонтёры штаба «Своих не бросаем» Чишминского района сначала делали их по 60 штук, а сейчас более 2 тысяч в месяц. Вместе работают и молодежь, и пенсионеры.

А в Буздякском районе активисты патриотического клуба «Вместе мы – сила!» организовали сбор денег и приобрели походную баню для солдат. Помимо этого, в коробках вещи, обувь, спасательные браслеты, продукты длительного хранения, тепло и обувь, медикаменты, «сухие души», маскировочные сети и колёса для автомобилей. К комплектованию груза активно подключились местные предприниматели. Также загрузили 40 кг мяса, а Буздякский завод собрал 1 тысячу 600 консервов. Груз из двух районов весом более 17 тонн в скором времени достигнет зоны спецоперации.

В Нефтекамске объявили очередной сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, на этот раз еще и для детей Донбасса. К акции «Тепло сердец» присоединились ученики Башкирской гимназии, студенты многопрофильного колледжа. Девушки-студентки шьют теплые вещи, а парни – варят печи-буржуйки. Каждый вносит свою лепту.