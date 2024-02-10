В Башкирии продолжается акция «Поезд помощи»

«Поезд помощи» в Иглинском районе. В Башкортостане продолжается республиканская акция по оказанию консультации для ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Более 170 сельчан из Иглинского и Нуримановского районов смогли задать свои вопросы адвокатам, нотариусам, психологам, банковским работникам, представителям социального фонда и разных ведомств.
После приёма прошёл брифинг по актуальным вопросам поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Затем маму погибшего бойца Ольгу Пешкову наградили медалью Общества башкирских женщин Республики Башкортостан имени Рабиги Кушаевой «Женщина – мать нации».