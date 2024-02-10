Башкирия и Беларусь намерены сотрудничать в сфере строительства

В Башкортостане активно развивается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Данное соглашение позволит обеспечить эти сегменты качественными стройматериалами, а также сфокусироваться на производстве экологически чистых материалов и применении новых технологий в строительстве.

Владислав Сидоркин, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ