Башкирия и Беларусь намерены сотрудничать в сфере строительства

Башкирия и Беларусь будут сотрудничать в сфере строительства. Министерство строительства и архитектуры и «Завод газетной бумаги» Могилевской области подписали соответствующее соглашение. Республики намерены развивать деревянное домостроение и производство строительных материалов.
Предприятие, с которым минстрой заключил соглашение, имеет широкий перечень продукции деревообработки, производственные мощности завода позволяют ежегодно производить порядка 250 комплектов каркасно-панельных домов и 50 комплектов домов из клееного бруса.
Документ скрепили подписями исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Владислав Сидоркин и начальник управления по строительству и продажам домов и малых архитектурных форм РУП «Завод газетной бумаги» Алла Кузьменкова.