Башкирия и Беларусь намерены сотрудничать в сфере строительства

Башкирия и Беларусь будут сотрудничать в сфере строительства. Министерство строительства и архитектуры и «Завод газетной бумаги» Могилевской области подписали соответствующее соглашение. Республики намерены развивать деревянное домостроение и производство строительных материалов.

Фото №1 - Башкирия и Беларусь намерены сотрудничать в сфере строительства

Предприятие, с которым минстрой заключил соглашение, имеет широкий перечень продукции деревообработки, производственные мощности завода позволяют ежегодно производить порядка 250 комплектов каркасно-панельных домов и 50 комплектов домов из клееного бруса.

Документ скрепили подписями исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Владислав Сидоркин и начальник управления по строительству и продажам домов и малых архитектурных форм РУП «Завод газетной бумаги» Алла Кузьменкова.

В Башкортостане активно развивается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Данное соглашение позволит обеспечить эти сегменты качественными стройматериалами, а также сфокусироваться на производстве экологически чистых материалов и применении новых технологий в строительстве.

Владислав Сидоркин, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ 
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