Инспекторы ДПС Башкирии устроили погоню за пьяным водителем

В Ермекеевском районе сотрудники ГИБДД организовали погоню за нетрезвым водителем. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В селе Ермекеево на улице Советской внимание инспекторов привлёк автомобиль «Шевроле Лачетти». Водитель проигнорировал просьбу остановиться и лишь ускорил движение. Автоинспекторы на патрульном авто с включенными проблесковыми маячками погнались за машиной.

На улице Чапаева горе-водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Там его и задержали. Нарушителем оказался 44-летний житель Уфы, который отказался пройти медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишён водительских прав. В отношении нарушителя составили шесть административных материалов.