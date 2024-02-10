Врачи Уфы помогли пострадавшему в ДТП мужчине

В Уфе врачи городской больницы №21 пришли на помощь мужчине, который получил многочисленные травмы в аварии.

В медицинское учреждение пострадавший был доставлен с разрывами печени с кровотечением, переломами рёбер и ключицы. Врачи экстренно провели операцию по восстановлению головки бедра и реконструкции печени. Мужчине установили титановый протез.