Житель Башкирии до смерти избил супругу из-за подозрений в измене

В Иглинском районе перед судом предстал 46-летний местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве 43-летней супруги.

Как сообщили в Следственном комитете региона, 26 декабря супруги устроили алкогольное застолье. Во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора. Женщина якобы призналась мужу в измене.

Мужчина жестоко избил супругу. Содеянного он испугался и вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам, к сожалению, оставалось лишь констатировать смерть несчастной.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.